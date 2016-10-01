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Главная  /  Репортажи  /  Хулиганы с топором и бензопилой напали на отель в Австралии

Хулиганы с топором и бензопилой напали на отель в Австралии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:27
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Явно пересмотрели голливудского кино. Так в Сети комментируют этот ролик, снятый камерой наблюдения в одном из отелей Австралии.

Туда ворвались двое злоумышленников, вооружённых не банальными пистолетами или ножами. А топориком и бензопилой. Впечатление - однозначно произвели. Напугали и охранника, и парня на ресепшне. Который поначалу отказывался отдать преступникам содержимое кассы, но - когда той же бензопилой провели по прилавку - всё же спасовал.

Сообщается, что грабителям удалось скрыться. И шансы найти их, как признают в местной полиции, - невелики.

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