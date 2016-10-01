Хулиганы с топором и бензопилой напали на отель в Австралии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:27
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Туда ворвались двое злоумышленников, вооружённых не банальными пистолетами или ножами. А топориком и бензопилой. Впечатление - однозначно произвели. Напугали и охранника, и парня на ресепшне. Который поначалу отказывался отдать преступникам содержимое кассы, но - когда той же бензопилой провели по прилавку - всё же спасовал.
Сообщается, что грабителям удалось скрыться. И шансы найти их, как признают в местной полиции, - невелики.
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