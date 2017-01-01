В центре Тулы загорелось историческое здание (ВИДЕО)
- Автор:
- Orsis
- Дата публикации:
- 12:35
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В среду утром на проспекте Ленина загорелся дом, который, по данным местных СМИ, является объектом культурного наследия. На место прибыли сотрудники МЧС. На кадрах видно, как пожарные боролись с огнём. По словам очевидцев, пожарным пришлось вскрывать обшивку крыши, чтобы пробраться к очагу возгорания и потушить его.
Сообщается, что на 11:25 возгорание локализовано и ликвидировано. Пострадавших в результате ЧП нет. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.
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