В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В центре Тулы загорелось историческое здание (ВИДЕО)

В центре Тулы загорелось историческое здание (ВИДЕО)

Автор:
Orsis
Дата публикации:
12:35
  • 46
  • 0

В центре Тулы произошёл пожар в двухэтажном здании. Кадры с места ЧП прислал мобильный репортёр.

В среду утром на проспекте Ленина загорелся дом, который, по данным местных СМИ, является объектом культурного наследия. На место прибыли сотрудники МЧС. На кадрах видно, как пожарные боролись с огнём. По словам очевидцев, пожарным пришлось вскрывать обшивку крыши, чтобы пробраться к очагу возгорания и потушить его.

Сообщается, что на 11:25 возгорание локализовано и ликвидировано. Пострадавших в результате ЧП нет. Что стало причиной пожара - пока неизвестно.

  • 46
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
13:37 | Orsis
В центре Тулы загорелось историческое здание
412 3
12.11 19:35 | Max_019
При пожаре в квартире на северо-востоке столицы пострадали 3 человека
9 0
13:51 | mreportertv
Екатеринбуржец спас тонущего рыбака
32 0
13.11 22:46 | Uwis
Началась реконструкция старейшей в Москве поисково-спасательной станции «Крымский мост»
211 0
25.10 13:16 | Ivanych17
В Хабаровском крае бушуют природные пожары: тушение огня с воздуха попало на видео