В Японии автонарушитель въехал на машине в торговый центр
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:09
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Это - про нетрезвого водителя из Японии. Который, спасаясь от штрафа, проехал прямо сквозь торговую площадку. Да ещё и на приличной скорости. Покупателям и продавцам посчастливилось не попасть к нему под колёса. Хотя некоторые, как видно на этих кадрах, были к этому близки. И уж точно - перенервничали не на шутку.
Впрочем, умчаться далеко нарушителю не удалось. Сообщается, что вскоре его задержали. И теперь штрафом - он едва ли отделается.
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