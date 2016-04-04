В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Краснодаре легковушка протаранила автомойку

В Краснодаре легковушка протаранила автомойку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:15
  • 20
  • 0


Автомобильную аварию на автомойке сняли на видео сразу несколько камер наблюдения.

Как поясняют пользователи, это случилось в Краснодаре. Водитель легковушки, видимо, перепутал педали газа и тормоза. Седан на полной скорости задел машину на улице, а затем влетел в бокс, где в тот момент работали мойщики. Там легковушка ударилась о другую машину, сбила мужчину и наконец остановилась.

По словам очевидцев, пострадавшему очень повезло - сообщается, что он получил лишь легкие травмы и сразу же поднялся на ноги.
  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
13:46 | mreportertv
Во Владивостоке девушка перепутала педали и врезалась в автомобиль
9 0
13:51 | mreportertv
Екатеринбуржец спас тонущего рыбака
77 0
14.11 21:21 | volkova071168
Спасательная операция по вытягиванию застрявшего Камаза в Краснодарском крае
106 0
10.11 13:29 | mreportertv
Автоледи разбила пять машин после ссоры с бывшим мужем на парковке в Москве
136 3
04.04.2016 06:04 | NastasyaYa
В Южно-Сахалинске мужчина мыл маршрутку водой из луж