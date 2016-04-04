В Краснодаре легковушка протаранила автомойку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:15
-
- 20
Автомобильную аварию на автомойке сняли на видео сразу несколько камер наблюдения.
Как поясняют пользователи, это случилось в Краснодаре. Водитель легковушки, видимо, перепутал педали газа и тормоза. Седан на полной скорости задел машину на улице, а затем влетел в бокс, где в тот момент работали мойщики. Там легковушка ударилась о другую машину, сбила мужчину и наконец остановилась.
По словам очевидцев, пострадавшему очень повезло - сообщается, что он получил лишь легкие травмы и сразу же поднялся на ноги.
- 20
Комментарии (0)