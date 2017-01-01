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Во Владивостоке девушка перепутала педали и врезалась в автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:46
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Этот случай с перепутанными педалями и вмятой дверцей пользователи Рунета называют глупым и смешным.

Жительница Владивостока на своей бордовой иномарке пыталась выехать с парковки. Сначала она маневрировала задним ходом, а затем неожиданно рванула вперед и протаранила дверь другой машины. Девушка поспешила покинуть место происшествия, не зная, что абсолютно все ее маневры запечатлела на видео камера наблюдения.

Сообщается, что те, кто прокомментировал ролик, в один голос просят лишить виновницу водительских прав.


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