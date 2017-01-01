Екатеринбуржец спас тонущего рыбака
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:51
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Сначала он пытался вытащить его с помощью автомобильного троса. Но не получилось. Судя по всему, у мужчины онемели руки, и он просто не мог ухватиться за трос. Тогда молодой человек разделся по пояс и сам прыгнул в полынью. Вытаскивая рыбака, он отчаянно пробивал лед руками, и в конце концов, с помощью сотрудников ДПС доставил его на берег.
Как сообщают уральские интернет-СМИ, герою - всего 21 год. Его зовут Александр Лозовой. Спасенный им мужчина попал в больницу. Сам парень рассказал, что чувствует себя нормально, хотя и поранил руку. Ролик разошелся по соцсетям, и пользователи восхищаются поступком молодого человека, а также удивлены беспечностью уже взрослого мужчины, который рисковал не только своей жизнью.
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