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Главная  /  Репортажи  /  Екатеринбуржец спас тонущего рыбака

Екатеринбуржец спас тонущего рыбака

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:51
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Драматичные кадры из Екатеринбурга. Молодой человек увидел, как на озере под лед провалился рыбак, и не смог пройти мимо - тут же бросился спасать.

Сначала он пытался вытащить его с помощью автомобильного троса. Но не получилось. Судя по всему, у мужчины онемели руки, и он просто не мог ухватиться за трос. Тогда молодой человек разделся по пояс и сам прыгнул в полынью. Вытаскивая рыбака, он отчаянно пробивал лед руками, и в конце концов, с помощью сотрудников ДПС доставил его на берег.

Как сообщают уральские интернет-СМИ, герою - всего 21 год. Его зовут Александр Лозовой. Спасенный им мужчина попал в больницу. Сам парень рассказал, что чувствует себя нормально, хотя и поранил руку. Ролик разошелся по соцсетям, и пользователи восхищаются поступком молодого человека, а также удивлены беспечностью уже взрослого мужчины, который рисковал не только своей жизнью.

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