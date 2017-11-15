В Москве загорелось здание детского сада. 38 детей эвакуированы

Автор: denis947 Дата публикации: 14:51

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Пожар произошел в здании детского сада в Академическом районе на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Возгорание произошло в здании на ул. Профсоюзная, д. 22, где расположен детский сад. Из здания эвакуированы 38 детей и девять сотрудников. Дети размещены в филиале детского сада», - рассказал собеседник агентства. По информации из открытых источников, по данному адресу расположен детский сад №2171.