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Главная  /  Репортажи  /  В Москве загорелось здание детского сада. 38 детей эвакуированы

В Москве загорелось здание детского сада. 38 детей эвакуированы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:51
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Пожар произошел в здании детского сада в Академическом районе на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. «Возгорание произошло в здании на ул. Профсоюзная, д. 22, где расположен детский сад. Из здания эвакуированы 38 детей и девять сотрудников. Дети размещены в филиале детского сада», - рассказал собеседник агентства. По информации из открытых источников, по данному адресу расположен детский сад №2171.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    15:59
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:46 http://www.mskagency.ru/materials/2724337 15.11.17
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