Разбитая дорога к школе в деревне Марково Республики Марий Эл

Автор: vasek88833 Дата публикации: 16:23

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Разбитая дорога к школе на улице Центральная в деревне Марково Республики Марий Эл. Вот так наши дети ходят в школу каждый день.