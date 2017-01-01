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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога к школе в деревне Марково Республики Марий Эл

Разбитая дорога к школе в деревне Марково Республики Марий Эл

Автор:
vasek88833
Дата публикации:
16:23
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Разбитая дорога к школе на улице Центральная в деревне Марково Республики Марий Эл. Вот так наши дети ходят в школу каждый день.

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