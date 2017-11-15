Мусоровоз перевернулся на выезде из Московского на Киевское шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 15:22

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В Новой Москве на развязке Киевского шоссе на Московский перевернулся мусоровоз. Движение затруднено.

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54 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196824

Автор видео Гейдар Джабаров.