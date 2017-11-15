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Мусоровоз перевернулся на выезде из Московского на Киевское шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:22
  • 54
  • 1

В Новой Москве на развязке Киевского шоссе на Московский перевернулся мусоровоз. Движение затруднено.

Автор видео Гейдар Джабаров.
  • 54
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    16:00
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:54 http://www.mskagency.ru/materials/2724341 15.11.17
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