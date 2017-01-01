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Главная  /  Репортажи  /  На территории больницы ямы в асфальте закладывают угольным шлаком в п.г.т. Килемары Республики Марий Эл

На территории больницы ямы в асфальте закладывают угольным шлаком в п.г.т. Килемары Республики Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
16:30
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На фото больничный двор и подъездная дорога Килемарской районной больницы. Ямы в асфальте бутят шлаком. Шлак, находясь на твердой поверхности, он перемалывается, под колесами проезжающих машин и превращается в пыль, затем попадает через дыхательные пути в организм человека. Шлак от каменного угля, содержит большое количество тяжелых металлов вплоть до радиоактивных элементов. В организме человека накопление тяжелых металлов приводит к интоксикации, то есть отравление. Почему главврач об этом не знает нам не известно.

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