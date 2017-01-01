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Главная  /  Репортажи  /  До 28 ноября по будним дням изменилось расписание электропоездов Казанского направления МЖД

До 28 ноября по будним дням изменилось расписание электропоездов Казанского направления МЖД

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:59
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До 28 ноября 2017 года по будним дням изменилось расписание электропоездов Казанского направления МЖД. Сотрудники МЖД просят пассажиров обратить внимания на корректировки в графике движения нескольких пригородных поездов, выполняющих рейсы не в часы пик. Временно из расписания будут выведены 6 пригородных экспрессов, курсирующих между Москвой и Раменским, отправлением из столицы в 13:00, 15:05 и 16:30 и от станции Раменское в 12:00, 14:00 и 15:30. Также на участке Москва – Пл. 47 км не будут следовать пригородные поезда отправлением с Казанского вокзала в 16:09 и 17:14 и в обратном направлении в 13:27 и 14:34. Железнодорожники проведут ремонт четвертого главного пути. Запланировано заменить рельсошпальную решетку, 3 стрелочных перевода, на одном из участков создать бесстыковой путь. Это позволит повысить уровень комфорта и безопасности перевозок. В указанные дни работы будут проходить в период технологических "окон" с 10:20 до 16:20. Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за временные неудобства и просит внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.

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