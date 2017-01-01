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Два грузовика попали в ДТП на трассе М4 "Дон" в Подмосковье

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
16:39
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Столкнулись автофургон ГАЗ "Валдай" и тягач "МАН" с полуприцепом. Оба грузовых автомобиля двигались попутно в сторону области. На 38 км трассы водитель груженого "Валдая" отвлекся от управления и допустил столкновение с двигавшимся впереди грузовиком "МАН". От сильного удара кабина "Валдая" деформировалась. Произошел розлив технических жидкостей. В результате ДТП пострадал водитель автофургона. Мужчина получил ушибы и рассечения на лице. На место ДТП выехали полицейские и бригада скорой помощи. Движение по автомагистрали оказалось сильно затруднено и осуществлялось только по левому ряду.

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