Из жизни птиц в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:07

9

9 0

В преддверии зимы многие из пернатых насыщаются витаминами-рябиной. Дрозды рябинники в перерывах между едой развлекаются в луже, совершая водные процедуры и не забыв слегка поругаться с сородичами. Вороны тоже не брезгуют рябиной, сев на ветку и оторвав гроздь ворона с наслаждением ест, потом берет свой трофей и перемещается на газон, набрав побольше ягод в клюв отправляется на прогулку. Городские кряквы плавают поближе к людям, прогуливающиеся по набережным обязательно покормят, а чайки мирно качаясь на волнах отдыхают.