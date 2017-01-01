В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Из жизни птиц в столице

Из жизни птиц в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:07
  • 9
  • 0

В преддверии зимы многие из пернатых насыщаются витаминами-рябиной. Дрозды рябинники в перерывах между едой развлекаются в луже, совершая водные процедуры и не забыв слегка поругаться с сородичами. Вороны тоже не брезгуют рябиной, сев на ветку и оторвав гроздь ворона с наслаждением ест, потом берет свой трофей и перемещается на газон, набрав побольше ягод в клюв отправляется на прогулку. Городские кряквы плавают поближе к людям, прогуливающиеся по набережным обязательно покормят, а чайки мирно качаясь на волнах отдыхают.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
18:02 | LaimeLaim
Старые уличные фонари убирают с улицы Волхонка
0 0
18:00 | LaimeLaim
Новые урны установили около Храма Христа Спасителя
3 0
14:38 | Radar2015
Якутские птицы облюбовали кормушку в Якутске
42 0
12.11 17:38 | LaimeLaim
В столицу прилетели свиристели