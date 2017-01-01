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Предупреждающие таблички "Выход на лед запрещен" установили на Крымской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:16
  • 11
  • 1

На Крымской набережной установили предупреждающие таблички "Выход на лед запрещен".

  • 11
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    17:53
    http://www.mskagency.ru/materials/2724417
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