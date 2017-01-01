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Главная  /  Репортажи  /  Проверка вечернего освещения и светодиодных гирлянд в ЦПКиО им.Горького

Проверка вечернего освещения и светодиодных гирлянд в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:59
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Днём в парке Горького осуществлялась проверка вечернего освещения и тестовый запуск гирлянд на деревьях.

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