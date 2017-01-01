Проверка вечернего освещения и светодиодных гирлянд в ЦПКиО им.Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:59

0

0 0

Днём в парке Горького осуществлялась проверка вечернего освещения и тестовый запуск гирлянд на деревьях.