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Главная  /  Репортажи  /  Старые уличные фонари убирают с улицы Волхонка

Старые уличные фонари убирают с улицы Волхонка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:02
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В рамках благоустройства "Моя улица 2017" на улице Волхонка убирают старые уличные фонари, заменив их на современные.

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