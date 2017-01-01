Моросящие дожди с мокрым снегом в столице
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:34
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В столице сохраняется пасмурная погода. Температура воздуха держится около нулевых значений. На протяжении дня идут моросящие дожди с зарядами мокрого снега. Горожане используют зонты, скрываясь от непогоды. Как сообщают синоптики, ненастная погода в ближайшие дни сохранится. При этом температура воздуха будет составлять от +5 до +7 градусов. Существенные заморозки в столице ожидаются не ранее середины следующей недели.
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