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Моросящие дожди с мокрым снегом в столице

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:34
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В столице сохраняется пасмурная погода. Температура воздуха держится около нулевых значений. На протяжении дня идут моросящие дожди с зарядами мокрого снега. Горожане используют зонты, скрываясь от непогоды. Как сообщают синоптики, ненастная погода в ближайшие дни сохранится. При этом температура воздуха будет составлять от +5 до +7 градусов. Существенные заморозки в столице ожидаются не ранее середины следующей недели.

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