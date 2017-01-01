В Твери продолжается асфальтирование снега

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Во дворе дома 56 по улице Евгения Пичугина продолжаются работы по благоустройству двора. Беда в том что асфальт кладется прямо на укатанный снег. Почему по всему городу асфальт кладут прямо в грязь, в лужи, в снег. Что никто из администрации об этом не знает ? Если знают то почему не прекратят этот маразм ! Ведь все понимают, что не продержится такой асфальт долго и как следствие через год опять плохие дороги и это общеизвестные факт.