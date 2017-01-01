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Взрыв газа в жилом доме в Химках

Автор:
Mark270811
Дата публикации:
19:31
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Взрыв газа в Химках в доме на Проспекте Мира, д. 14. В результате взрыва произошел сильный пожар. Погиб один человек.

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