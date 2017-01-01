В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

Автор: finic2002 Дата публикации: 21:09

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В зоопарке есть контактная зона, сначала все было хорошо покормили овечек и барашка, но барашек был не очень рад назойливому малышу который хотел его погладить и в один момент перешёл в наступление, хорошо что ребёнок был тепло одет и это смягчило удар и падение, таким образом ребёнок и барашек не пострадали, более того малыша это развеселило и запомнилось больше всего из стало самым ярким впечатлением из всего посещения зоопарка.