Взрыв газа в жилом доме в Химках, один человек погиб

Автор: Sargo Дата публикации: 19:56

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Взрыв газа в жилом доме в Химках.

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37 3 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196854

Из жилого дома в Химках, где произошел пожар, эвакуированы более 80 человек, еще восемь спасены сотрудниками МЧС. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.«Из д. 14 на проспекте Мира эвакуированы 84 человека, еще восемь человек спасены», - уточнили в ведомстве.Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по указанному адресу. В результате происшествия погиб один человек, сообщили ранее Агентству «Москва» в региональном главке МЧС. В 18:33 открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожарные проводят проливку помещений.