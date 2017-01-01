Взрыв газа в жилом доме в Химках, один человек погиб
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 19:56
-
- 37
Взрыв газа в жилом доме в Химках.
«Из д. 14 на проспекте Мира эвакуированы 84 человека, еще восемь человек спасены», - уточнили в ведомстве.
Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по указанному адресу. В результате происшествия погиб один человек, сообщили ранее Агентству «Москва» в региональном главке МЧС. В 18:33 открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожарные проводят проливку помещений.
- 37
Комментарии (3)