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Взрыв газа в жилом доме в Химках, один человек погиб

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:56
  • 37
  • 3

Взрыв газа в жилом доме в Химках.

Из жилого дома в Химках, где произошел пожар, эвакуированы более 80 человек, еще восемь спасены сотрудниками МЧС. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

«Из д. 14 на проспекте Мира эвакуированы 84 человека, еще восемь человек спасены», - уточнили в ведомстве.

Пожар произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по указанному адресу. В результате происшествия погиб один человек, сообщили ранее Агентству «Москва» в региональном главке МЧС. В 18:33 открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожарные проводят проливку помещений.
  • 37
  • 3

Комментарии (3)

  • alextsaryev99
    19:59
    Фото перевернутые и смазанные можно было не грузить.
  • MR_Denis
    20:00
    Горизонтальные фото грузить не нужно.
  • MR_Denis
    20:02
    Половина фото удалены.
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