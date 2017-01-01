Один человек погиб при пожаре после взрыва в жилом доме в Химках
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 20:46
-
- 21
Вечером, в Химках, на проспекте Мира, в доме 14 на втором этаже в квартире произошёл мощный взрыв, предположительно, бытового газа. После взрыва начался сильный пожар. Погиб один человек. Обломки балкона и оконных рам валяются по всему двору. Также обломки висят на деревьях. Место происшествия оцеплено, продолжают работать пожарные и следственно-оперативная группа.
- 21
Комментарии (0)