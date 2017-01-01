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Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб при пожаре после взрыва в жилом доме в Химках

Один человек погиб при пожаре после взрыва в жилом доме в Химках

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:46
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Вечером, в Химках, на проспекте Мира, в доме 14 на втором этаже в квартире произошёл мощный взрыв, предположительно, бытового газа. После взрыва начался сильный пожар. Погиб один человек. Обломки балкона и оконных рам валяются по всему двору. Также обломки висят на деревьях. Место происшествия оцеплено, продолжают работать пожарные и следственно-оперативная группа.

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