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Главная  /  Репортажи  /  Мэр г. Химки приехал на место ЧП и дал комментарий по данному инциденту

Мэр г. Химки приехал на место ЧП и дал комментарий по данному инциденту

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
21:15
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На видео мэр г. Химки Дмитрий Волошин.

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Комментарии (0)

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