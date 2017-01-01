Строители обрушили опору ЛЭП 110 кВ в Некрасовке
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 23:05
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На юго-востоке в районе Некрасовка напротив дома 11 по улице Вертолетчиков на территории строительной площадки нового микрорайона произошло ЧП. При проведении несакционированных с ПАО "МОЭСК" земляных работ был нарушен фундамент опоры высоковольной ЛЭП мощностью 110 кВ. Бетонная опора ЛЭП обрушилась в котлован, на землю рухнули высоковольтные электрокабеля. Благодаря высокотехнологичному оборудованию напряжение было моментально снято и потребителей перевели на резеврную схему питания. Никто из строителей не пострадал. На месте происшествия работают десятки аварийных бригад энергетиков. Строительная компания нарушавшая законодательство и правила проведения строительных работ в охранной зоне ЛЭП признала свою вину.
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