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Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в Бураевском районе Башкортостана показали на видео

Состояние дорог в Бураевском районе Башкортостана показали на видео

Автор:
valerka
Дата публикации:
08:09
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"Дорога - ужас!" - комментирует мобильный репортёр.

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Комментарии (0)

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