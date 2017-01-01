Российский флаг висит вверх тормашками на здании Администрации в Бодайбо
- Автор:
- Nelegal777
- Дата публикации:
- 09:16
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Местный мобильный репортёр обратил внимание на то, что триколор на шпиле висит странным образом. Так, что полосы вместо горизонтальных стали вертикальными, а вместо традиционной для российского флага последовательности цветов - всё наоборот
"Складывается ощущение, что Администрации нет дела до того, как закреплён флаг РФ. Это неуважение к российским ценностям," - пишет автор видео.
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