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Главная  /  Репортажи  /  Российский флаг висит вверх тормашками на здании Администрации в Бодайбо

Российский флаг висит вверх тормашками на здании Администрации в Бодайбо

Автор:
Nelegal777
Дата публикации:
09:16
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То ли французский, то ли голландский, то ли всё же российский. Это о флаге, который высится на здании Администрации города Бодайбо в Иркутской области.

Местный мобильный репортёр обратил внимание на то, что триколор на шпиле висит странным образом. Так, что полосы вместо горизонтальных стали вертикальными, а вместо традиционной для российского флага последовательности цветов - всё наоборот

"Складывается ощущение, что Администрации нет дела до того, как закреплён флаг РФ. Это неуважение к российским ценностям," - пишет автор видео.
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