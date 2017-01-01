В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Последствия взрыва газа в подмосковных Химках

Последствия взрыва газа в подмосковных Химках

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:12
  • 155
  • 0

Последствия взрыва газа в жилом доме в Химках.

  • 155
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
07:05 | kirilovsn
В Уфе сгорел гараж и "ГАЗель" (ВИДЕО)
85 1
15.11 20:46 | Artem_077
Один человек погиб при пожаре после взрыва в жилом доме в Химках
54 0
09:09 | Artem_077
Обстановка на месте серьёзного пожара после взрыва в Химках
77 0
15.11 11:40 | Вася Лебедев
Свалку опилок устроили вблизи газовых баллонов в посёлке Килемары Республики Марий Эл
9 0
09:27 | Artem_077
В Химках утром прошёл дождь со снегом