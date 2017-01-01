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На западе столицы идёт дождь

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:47
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Утром в столице временами идёт дождь. Температура воздуха около 2 градусов тепла. Такая погода сохранится весь день.

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