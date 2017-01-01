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Жители Индонезии спасли выбросившихся на берег китов

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:37
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Трогательное видео сняли очевидцы в Индонезии.

Несколько десятков местных жителей пришли на помощь китам, которые выбросились на одно из побережий страны. И не могли вернуться в естественную среду обитания самостоятельно. Сначала их просто поливали водой, чтобы облегчить страдания. А когда начался прилив, зашли прямо в океан.

Сообщается, что совместными усилиями жители Индонезии смогли оттолкнуть гигантов подальше от суши.

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