Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:05
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В программу, показанную в эфире 16 ноября, вошли кадры о том, как сильные проливные дожди обрушились на Грецию, кадры о том, мужчина бросился на помощь рыбаку в Екатеринбурге, кадры о том, как автомобиль врезался в мойку в Краснодаре, репортаж автора Kitti Alex о том, как коммунальщик скашивал траву под снегом в городе Мытищи и кадры о том, как щука схватила рыбака за нос во время рыбалки.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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