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Четыре новые выделенные полосы открылись в Москве в рамках маршрутной сети «Магистраль»

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:08
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Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта открылись в Москве в рамках маршрутной сети «Магистраль». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. «В рамках маршрутной сети «Магистраль» открылись четыре выделенные полосы для общественного транспорта на участках: Площадь Пречистенские Ворота, Соймоновский проезд; Новая площадь, Старая площадь, Славянская площадь, Лубянский проезд; участки Садового кольца (ул. Крымский Вал, ул. Коровий Вал, ул. Житная, ул. Валовая, ул. Зацепский Вал, ул. Земляной Вал, Новинский бульвар, Садовая-Триумфальная площадь, Самотечная площадь); проспект Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода)», - сказали в пресс-службе.

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