Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 16 ноября 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:13
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В программу, показанную в эфире 16 ноября, вошли кадры о том, как тропический шторм обрушился на Китай, кадры о том, как девушка проехались на скутере по затопленному после сильных проливных дождей Китаю, кадры о том, как из трубы дизельного товарного поезда вырывалось пламя, кадры о том, американец выполнил трюк перепрыгнув едущий автомобиль и кадры о том, как жители Индонезии пришли на помощь киту, которого выбросило на берег.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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