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Главная  /  Репортажи  /  Внедорожник свалился в кювет на трассе в Сахалинской области

Внедорожник свалился в кювет на трассе в Сахалинской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:56
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Тише едешь, дальше будешь. В очередной раз эти слова подтверждаются следующими кадрами, снятыми на Сахалине.
Как сообщается, в районе Ловецкого перевала серебристый внедорожник решил обогнать другой автомобиль. Вот только, по-видимому, не учёл снежный накат, который образовался на трассе. В результате иномарку повело из стороны в сторону. Водитель не сумел выйти из заноса. Машина свалилась в глубокий кювет и приземлилась на крышу.

Пострадали ли люди в результате ДТП - не уточняется.

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