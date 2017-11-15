Внедорожник свалился в кювет на трассе в Сахалинской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:56
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сообщается, в районе Ловецкого перевала серебристый внедорожник решил обогнать другой автомобиль. Вот только, по-видимому, не учёл снежный накат, который образовался на трассе. В результате иномарку повело из стороны в сторону. Водитель не сумел выйти из заноса. Машина свалилась в глубокий кювет и приземлилась на крышу.
Пострадали ли люди в результате ДТП - не уточняется.
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