Туристы подплыли к сивучам на банане в Магаданской области

Автор: Issfilin Дата публикации: 13:52

18

18 0

18

18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196893

Увидеть живых морских львов на расстоянии нескольких метров посчастливилось героям этого ролика, туристам в Магаданской области.По словам мобильного репортёра, кадры сняты в конце сентября на острове Недоразумения, что примерно в 20 километрах от Магадана. Отдыхающие отправились кататься в море на банане и увидели живых сивучей, морских львов. Люди плавали буквально в считанных метрах от лежки молодых сивучей.Налюбовавшись на животных, отдыхающие уехали. А от морской прогулки остались не только яркие впечатления, но и кадры, которые мобильный репортёр прислал на сайт mreporter.ru