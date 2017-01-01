Туристы подплыли к сивучам на банане в Магаданской области
- Автор:
- Issfilin
- Дата публикации:
- 13:52
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По словам мобильного репортёра, кадры сняты в конце сентября на острове Недоразумения, что примерно в 20 километрах от Магадана. Отдыхающие отправились кататься в море на банане и увидели живых сивучей, морских львов. Люди плавали буквально в считанных метрах от лежки молодых сивучей.
Налюбовавшись на животных, отдыхающие уехали. А от морской прогулки остались не только яркие впечатления, но и кадры, которые мобильный репортёр прислал на сайт mreporter.ru
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