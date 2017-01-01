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Главная  /  Репортажи  /  Туристы подплыли к сивучам на банане в Магаданской области

Туристы подплыли к сивучам на банане в Магаданской области

Автор:
Issfilin
Дата публикации:
13:52
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Увидеть живых морских львов на расстоянии нескольких метров посчастливилось героям этого ролика, туристам в Магаданской области.

По словам мобильного репортёра, кадры сняты в конце сентября на острове Недоразумения, что примерно в 20 километрах от Магадана. Отдыхающие отправились кататься в море на банане и увидели живых сивучей, морских львов. Люди плавали буквально в считанных метрах от лежки молодых сивучей.

Налюбовавшись на животных, отдыхающие уехали. А от морской прогулки остались не только яркие впечатления, но и кадры, которые мобильный репортёр прислал на сайт mreporter.ru
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