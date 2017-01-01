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Главная  /  Репортажи  /  Омичи жалуются на запах бытового газа в многоэтажке на улице Малинковского

Омичи жалуются на запах бытового газа в многоэтажке на улице Малинковского

Автор:
natakotova
Дата публикации:
14:01
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"В подъезде и квартирах пахнет бытовым газом," - сообщает мобильный репортёр из Омска, который прислал эти кадры с места ЧП.
По словам местного жителя, посторонний запах чувствуется в многоквартирном доме №14/1, что на улице Малинковского.

На место прибыли сотрудники МЧС и газовой службы. "Они ходят по квартирам и пытаются определить источник запаха," - пишет мобильный репортёр.

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