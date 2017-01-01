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Омичи жалуются на запах бытового газа в многоэтажке на улице Малинковского
Омичи жалуются на запах бытового газа в многоэтажке на улице Малинковского
"В подъезде и квартирах пахнет бытовым газом," - сообщает мобильный репортёр из Омска, который прислал эти кадры с места ЧП.
По словам местного жителя, посторонний запах чувствуется в многоквартирном доме №14/1, что на улице Малинковского.
На место прибыли сотрудники МЧС и газовой службы. "Они ходят по квартирам и пытаются определить источник запаха," - пишет мобильный репортёр.
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