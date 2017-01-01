Пасмурная погода с затяжными моросящими дождями сохраняется в столице
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 16:55
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В столице сохраняется пасмурная промозглая погода с резким порывистым ветром, сопровождаемым затяжными моросящими дождями. Температура воздуха в течение дня колеблется около нулевой отметки. По прогнозам синоптиков в ближайшие часы не исключены переход температуры в отрицательные значения и высока вероятность образования гололедицы. При этом прогнозы на ближайшие дни говорят о том, что плюсовые температуры сохранятся. При этом в ближайшие дни возможны и кратковременные прояснения.
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