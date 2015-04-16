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Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

Автор:
Николай г.Волжский
Дата публикации:
18:21
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Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде. Пожарным удалось к 17.20 локализовать пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики.

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