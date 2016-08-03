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Покрытие велодорожки не выдержало затяжных осадков

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:27
  • 11
  • 1

Затяжных осадков не выдержало покрытие велодорожки на Андреевской набережной и начало "лысеть".

  • 11
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    17:33
    Это не велодорожка, а дорожка со специальным покрытием для бегунов.
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