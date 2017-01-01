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Дожди, лужи и сильные порывы ветра в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:31
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В столице целый день с очень короткими перерывами идут дожди. Тротуары покрываются лужами, дует сильный ветер.

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