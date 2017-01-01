Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» в ЦВЗ «Манеж»

Автор: Uwis Дата публикации: 18:41

18

18 0

Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». «Россия, устремлённая в будущее» – это экспозиция-событие, экспозиция-открытие, представляющая панораму научных прогнозов на ближайшие двадцать лет. Новейшие мультимедийные и интерактивные носители, расположенные в Манеже на 4000 квадратных метров, дадут наглядное представление о проектах будущего. Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. В формате виртуальной реальности посетители совершат множество интерактивных путешествий.