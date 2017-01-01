В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» в ЦВЗ «Манеж»

Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» в ЦВЗ «Манеж»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:41
  • 18
  • 0

Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». «Россия, устремлённая в будущее» – это экспозиция-событие, экспозиция-открытие, представляющая панораму научных прогнозов на ближайшие двадцать лет. Новейшие мультимедийные и интерактивные носители, расположенные в Манеже на 4000 квадратных метров, дадут наглядное представление о проектах будущего. Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. В формате виртуальной реальности посетители совершат множество интерактивных путешествий.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
18:18 | denis947
Начался снос здания первого аэровокзала столицы
21 0
17:34 | LaimeLaim
Уличные фонари меняют на новые на Гоголевском бульваре
52 0
11.11 12:05 | PAREN
Выставка машин советских времен в ТЦ "Метрополис"
59 2
21.08 17:22 | Uwis
В Москве в Центральном Манеже проходит климатический форум городов России