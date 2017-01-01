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В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Автор:
facebook440459046350856
Дата публикации:
20:39
  • 23
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В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе лакокрасочной продукции.

  • 23
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