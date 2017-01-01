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Главная  /  Репортажи  /  Парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках украсили к Новому году

Парк культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках украсили к Новому году

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:17
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В подмосковных Химках уже начали готовиться к наступлению Нового года. Парк им. Л.Н. Толстого с наступлением темноты превращается в сказочный лес: кругом подсвеченные деревья, установлен большой шар, который в скором времени украсят гирляндой. Сбоку парка расположилась пара светящихся лошадей с каретой. В самом центре парка уже стоит нарядной главный атрибут праздника - новогодняя ёлка. Горожанам и гостям города это несомненно должно быть по душе.

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