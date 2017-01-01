В Химках появились новые дорожные знаки в виде героев мультфильмов
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:06
-
- 18
В подмосковных Химках проходит проект «Территория безопасности», направленный на повышение детской безопасности на дорогах. Инициатором и инвестором выступила московская компания «АИР Магистраль», специализирующаяся на обеспечении безопасности дорожного движения.
Перед началом проекта было проведено исследование дорожной обстановки около общеобразовательных учреждений, включавшее в себя опрос жителей и руководителей школ и детских садов, согласование с ГИБДД и администрацией Химок. В результате в пилотном проекте приняли участие гимназия № 9, расположенный рядом с ней детский сад № 20, школа № 26 на Молодежной улице и школа № 25 в Молодёжном проезде.
На пересечении Ленинского проспекта и улицы Юннатов, где находятся гимназия № 9 и детский сад № 20, проблемой стало отсутствие пешеходного перехода в месте, пользующегося популярностью среди населения, что сделало его точкой концентрации ДТП.
Здесь появился новый пешеходный переход, оборудованный светодиодными маячками производства «АИР Магистраль», и пять фигурных стендов, выполненных в форме героев мультфильма «Ну, погоди!», которые являются отличительной чертой проекта.
- 18
Комментарии (0)