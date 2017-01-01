В Химках появились новые дорожные знаки в виде героев мультфильмов

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В подмосковных Химках проходит проект «Территория безопасности», направленный на повышение детской безопасности на дорогах. Инициатором и инвестором выступила московская компания «АИР Магистраль», специализирующаяся на обеспечении безопасности дорожного движения.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196919

Впервые «Территория безопасности» была представлена на выставке Министерства транспорта Российской Федерации «Транспорт России» в декабре 2016 года, где получила положительные отзывы. Особенностью проекта стало использование информационных стендов в виде героев мультфильма «Ну, погоди!» около школ. Они предупреждают о том, что водитель въезжает на особую территорию. Поскольку установка дорожных и информационных знаков регламентирована ГОСТами, стенды установлены только в качестве эксперимента и в рамках проекта.Перед началом проекта было проведено исследование дорожной обстановки около общеобразовательных учреждений, включавшее в себя опрос жителей и руководителей школ и детских садов, согласование с ГИБДД и администрацией Химок. В результате в пилотном проекте приняли участие гимназия № 9, расположенный рядом с ней детский сад № 20, школа № 26 на Молодежной улице и школа № 25 в Молодёжном проезде.На пересечении Ленинского проспекта и улицы Юннатов, где находятся гимназия № 9 и детский сад № 20, проблемой стало отсутствие пешеходного перехода в месте, пользующегося популярностью среди населения, что сделало его точкой концентрации ДТП.Здесь появился новый пешеходный переход, оборудованный светодиодными маячками производства «АИР Магистраль», и пять фигурных стендов, выполненных в форме героев мультфильма «Ну, погоди!», которые являются отличительной чертой проекта.