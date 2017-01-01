В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

Десять машин столкнулись в тоннеле в Сочи

В Тихвине открыли памятник воинам-интернационалистам

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись мусоровоз и две легковушки

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 8 ноября 2017 года

В подмосковном посёлке Электроизолятор жильцы замерзают после ремонта труб отопления

Четыре человека пострадали при пожаре в Солнцево

Пожар в жилом доме в городе Надым

Пьяный водитель устроил ДТП на парковке супермаркета на западе Москвы: 7 пострадавших

На Алтуфьевском шоссе произошло ДТП: движение осложнено

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Весь день с небольшими перерывами в Москве шел дождь

Весь день с небольшими перерывами в Москве шел дождь

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:21
  • 10
  • 0

Весь день с небольшими перерывами в Москве шел дождь.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
18:41 | Uwis
Завершающая экспозиция выставки «Россия – Моя история» – «Россия, устремлённая в будущее» в ЦВЗ «Манеж»
22 0
17:31 | LaimeLaim
Дожди, лужи и сильные порывы ветра в столице