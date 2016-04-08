Детские стихи украсили билеты «Единый»

Автор: Uwis Дата публикации: 16.11 23:00

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Столичный Транспортный комплекс вместе с оператором единого Wi–Fi–пространства московского транспорта «МаксимаТелеком» провели конкурс детского рисунка и четверостишия «Город в движении». Каждый пассажир до 14 лет мог принять участие – проявить фантазию и нарисовать свое путешествие в метро, на автобусе, трамвае, троллейбусе, в поезде МЦК, в электричке или описать поездку в коротком стихотворении. Стихотворения победителей конкурса уже использованы в дизайне специальной серии билетов «Единый» тиражом 600 тысяч экземпляров, а рисунки появятся в вестибюлях метро.