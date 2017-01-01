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В Викторной оранжерее "Аптекарского Огорода" цветет и уже плодоносит папайя

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:16
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В Викторной оранжерее "Аптекарского Огорода" цветет и уже плодоносит папайя (Carica papaya): невысокое стройное пальмообразное дерево с тонким, лишённым ветвей стволом высотой 5—10 метров. Листья большие, 50—70 см в диаметре, пальчато-рассечённые, на длинных черешках. Цветки развиваются в пазухах листьев, превращаясь в большие плоды, диаметром 10—30 см и длиной 15—45 см. Созревшие плоды мягкие и имеют цвет от янтарного до жёлтого. Обычно папайю едят в свежем виде - без кожуры и без семян. Незрелые плоды можно добавлять в карри, рагу и салаты. Чёрные семена тоже используют в кулинарии - они очень острые и пряные. Если их перемолоть, то получится отличная альтернатива чёрному перцу.

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