"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль
- Автор:
- yastrebova
- Дата публикации:
- 09:48
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- 26
"По неизвестным причинам произошло возгорание автомобиля марки "Рено Логан", мимо проезжала патрульная машина, полицейский организовал безопасный объезд. Проезжала толпа зевак, многие не знали, что делать, также не могли организованно пожертвовать огнетушитель. Из проезжающих, я, как очевидец предложила свой огнетушитель, но этого оказалось мало.
Пожарная машина приехала, когда уже у машины лопнули колеса. Ребята оперативно потушили, произвели вскрытие и проверку на тление. "Одного огнетушителя мало. Будьте отзывчивее!" - призывает мобильный репортёр.
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