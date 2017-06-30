"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

Автор: yastrebova Дата публикации: 09:48

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196930

В ночь на пятницу в подмосковном Орехове-Зуеве произошёл пожар, во время которого очевидцы ЧП, по мнению мобильного репортёра, проявили поразительное равнодушие. Вот, что рассказывает автор видео."По неизвестным причинам произошло возгорание автомобиля марки "Рено Логан", мимо проезжала патрульная машина, полицейский организовал безопасный объезд. Проезжала толпа зевак, многие не знали, что делать, также не могли организованно пожертвовать огнетушитель. Из проезжающих, я, как очевидец предложила свой огнетушитель, но этого оказалось мало.Пожарная машина приехала, когда уже у машины лопнули колеса. Ребята оперативно потушили, произвели вскрытие и проверку на тление. "Одного огнетушителя мало. Будьте отзывчивее!" - призывает мобильный репортёр.