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Автомобиль въехал в торговый центр в Харькове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:08
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Огромная толпа - в гипермаркете. И вовсе не потому, что там - какие-нибудь распродажи.
Эти кадры - из Харькова, где в ТЦ - внезапно въехал автомобиль. Причём, как рассказывают, водитель остановился - не сразу. Пытался продолжить движение и лишь спустя некоторое время успокоился. Дождался полиции, которая его и задержала.

Оказалось, владелец иномарки - был в неадекватном состоянии. Как сообщается, он сел за руль, будучи под действием наркотиков. Теперь - будет строго наказан.

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