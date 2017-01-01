Автомобиль въехал в торговый центр в Харькове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:08
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Эти кадры - из Харькова, где в ТЦ - внезапно въехал автомобиль. Причём, как рассказывают, водитель остановился - не сразу. Пытался продолжить движение и лишь спустя некоторое время успокоился. Дождался полиции, которая его и задержала.
Оказалось, владелец иномарки - был в неадекватном состоянии. Как сообщается, он сел за руль, будучи под действием наркотиков. Теперь - будет строго наказан.
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