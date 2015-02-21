Подъем трехметрового дивана на высоту 100 метров "по воздуху"

Автор: denis947 Дата публикации: 09:52

41

41 0

Необычная задача встала перед группой московский промальпинистов, а именно - поднятие негабаритного трехметрового неразборного дивана на 27 этаж небоскреба "Триумф-Палас" на севере Москвы. Диван не проходил по габаритам во всех лифтах комплекса, диван оказался на 40 см больше, чем самый вместительный технический лифт в здании, по лестнице поднять оказалось также невозможно из-за все тех же габаритов. Квартирный "акссесуар" решили поднимать на 27 этаж по воздуху с помощью крана с лебедкой и альпснаряжения. На балконе 27 этажа был установлен кран, а сам диван в упакованном виде был перевязан веревками, карабинами и тросами. После нескольких проверок надежности всех узлов и креплений диван был закреплен на крюк и был успешно поднят на высоту 100 метров на балкон 27 этажа. Как рассказали альпинисты в их работе достаточно часто бывают нестандартные задачи на подобии этой и благодаря грамотному и профессиональному подходу к делу все удается сделать без каких-либо проблем.