Центробанк отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:52

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Центробанк отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка». Кредитная организация, по оценке ЦБ, занимала 480 место в банковской системе. Регулятор отмечает, что вклады клиентов «Регионфинансбанка» не застрахованы. В сообщении ЦБ указывается, что банк не регистрировал часть валютно-обменных операций. Кроме того, «данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета». Как и другие банки, у которых отзывалась лицензия, «Регионфинансбанк», по информации ЦБ, не соблюдал законы по противодействию легализации преступных доходов. В «Регионфинансбанке» введена временная администрация, которая будет управлять финучреждением до тех пор, пока не завершится процедура банкротства.